Подразделения ВС РФ продолжают выводить из строя критическую инфраструктуру Украины: Карта специальной военной операции на Украине на 6 мая 2024 года Юлия СоколоваПодразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают свои атаки на критическую инфраструктуру Украины.