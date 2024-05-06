Подразделения ВС РФ продолжают выводить из строя критическую инфраструктуру Украины: Карта специальной военной операции на Украине на 6 мая 2024 года Юлия СоколоваПодразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают свои атаки на критическую инфраструктуру Украины.
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