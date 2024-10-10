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Референдум по АЭС в Казахстане. Говорим про Казахстан, держим в уме Узбекистан

Референдум по АЭС в Казахстане. Говорим про Казахстан, держим в уме Узбекистан

6-го октября в Казахстане наконец-то прошел общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции.

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