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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о Сафонове в числе номинантов на приз вратарю года: «Главное, чтобы он не поймал звезду – пусть лучше ловит мячи. О сравнении с Яшиным пока рано говорить»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на включение Матвея Сафонова в список номинантов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

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