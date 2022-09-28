Шольц: Германия стремится предотвратить конфликт между РФ и НАТО

Германия не станет действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений на Украину и «будет делать все возможное» для предотвращения прямого конфликта между Россией и НАТО, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
Германия не станет действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений на Украину и «будет делать все возможное» для предотвращения прямого конфликта между Россией и НАТО, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
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