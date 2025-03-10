Reuters: США выяснят, готова ли Украина пойти на материальные уступки РФ

Американская делегация намерена на встрече в Саудовской Аравии выяснить, готова ли Украина сделать «материальные уступки» в переговорах с Россией, сообщают источники агентства Reuters, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников.
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