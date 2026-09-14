Cоветник президента Республики Сербской — о МФМ: фестиваль способствует доверию

Cоветник президента Республики Сербской по вопросам внешней и экономической политики Неманя Плотан на Международном фестивале молодёжи (МФМ) в беседе с корреспондентом RT Георгием Бабаяном выразил мнение, что подобного рода мероприятия помогают восстановить утраченное доверие между странами.