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Празднование китайского Нового года 2025: когда начинается, традиции

Празднование китайского Нового года 2025: когда начинается, традиции

Празднование Китайского Нового года отличается от традиционного для нас 1 января. Чтобы правильно подготовиться к наступлению 2025 года, важно заранее узнать, когда начнется правление Зеленой Деревянной Змеи.

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