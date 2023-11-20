Мэр Новосибирска выразил соболезнования по поводу кончины экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

На 80 году жизни скончался "народный" губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования по поводу кончины бывшего губернатора Кемеровской области 79-летнего Амана Тулеева.
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