Невиновная женщина пять месяцев просидела в тюрьме из-за антистресс-игрушки

Невиновную американку на пять месяцев посадили в тюрьму за преступление, которого она не совершала. Полицейские остановили ее и ее подругу во время ночной прогулке и в ходе досмотра нашли в сумочке женщины мяч-антистресс, заполненный гранулами.
Невиновную американку на пять месяцев посадили в тюрьму за преступление, которого она не совершала. Полицейские остановили ее и ее подругу во время ночной прогулке и в ходе досмотра нашли в сумочке женщины мяч-антистресс, заполненный гранулами.
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