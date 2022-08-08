Офис Зеленского снова попросил у Германии больше оружия для ВСУ

Минобороны Украины Помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз обратился к Германии и попросил увеличения военных поставок для ВСУ.
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