Клычков проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Орловского облсовета

ОРЕЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пришел на избирательный участок №125 в Орле, организованный в здании Дворца пионеров и школьников имени Ю.
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