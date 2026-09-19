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ТАСС

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Клычков проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Орловского облсовета

Клычков проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Орловского облсовета

ОРЕЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пришел на избирательный участок №125 в Орле, организованный в здании Дворца пионеров и школьников имени Ю.

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