Директор крымской обсерватории рассказала, есть ли жизнь на других планетах

В чём уникальность нашей планеты, насколько мы близки к ответу на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной и как в Крыму оценивают вероятность разумной жизни вне нашей планеты, «Крымская газета» выясняла в беседе с директором Крымской астрофизической обсерватории РАН Аллой Ростопчиной-Шаховской.