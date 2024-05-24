Директор крымской обсерватории рассказала, есть ли жизнь на других планетах

В чём уникальность нашей планеты, насколько мы близки к ответу на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной и как в Крыму оценивают вероятность разумной жизни вне нашей планеты, «Крымская газета» выясняла в беседе с директором Крымской астрофизической обсерватории РАН Аллой Ростопчиной-Шаховской.
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