В рамках акции состоялась встреча представителей областного совета ветеранов с ветеранским активом Новоаннинского района.
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В рамках акции состоялась встреча представителей областного совета ветеранов с ветеранским активом Новоаннинского района.