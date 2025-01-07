Уйдут с молотка: самые ожидаемые судебные решения 2025-го года

Прошедший год запомнился громкими судебными процессами. Подходит к концу рассмотрение уголовного дела блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.
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