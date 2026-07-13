В Новосибирске пройдет фестиваль «Высоцкий: Сибирский слэм»

В Новосибирске с 24 по 26 июля 2026 года развернется масштабный поэтический форум. На нескольких городских площадках состоится фестиваль «Высоцкий: Сибирский слэм», который объединит поклонников живого слова, музыки и творческого наследия Владимира Высоцкого.