Интересное интервью пленного ВСУшника. Сдался бойцам гвардейской 144 дивизии, сам мобилизован из мест лишения свободы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Интересное интервью пленного ВСУшника. Сдался бойцам гвардейской 144 дивизии, сам мобилизован из мест лишения свободы.
Свежие комментарии