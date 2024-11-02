Французский экс-офицер Моро: Париж поставит ВСУ дроны-камикадзе Colibri

Бывший командир подразделения десанта армии Франции Ксавье Моро проинформировал о том, что власти государства планируют отправить киевскому режиму беспилотные летательные аппараты, но поставки не окажут влияния на общее положение дел из-за того, что боевики уже терпят поражение.