Бывший командир подразделения десанта армии Франции Ксавье Моро проинформировал о том, что власти государства планируют отправить киевскому режиму беспилотные летательные аппараты, но поставки не окажут влияния на общее положение дел из-за того, что боевики уже терпят поражение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии