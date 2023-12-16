Народный праздник Варварины Морозы, 17 декабря, богат приметами, традициями и обрядами Тамара АрноС 17 декабря начинаются Варварины морозы, народный праздник, посвященный памяти святой Варвары Илиопольской.
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