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Карасин: попытка ВСУ атаковать Москву является приговором режиму Зеленского

Карасин: попытка ВСУ атаковать Москву является приговором режиму Зеленского

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что попытка украинских вооруженных сил атаковать беспилотниками Москву является приговором режиму Владимира Зеленского.

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