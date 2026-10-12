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Газета.ру

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ТАСС : Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, когда прояснят позицию Киева

ТАСС : Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, когда прояснят позицию Киева

Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, 5 сентября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА Новости Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили визит в Москву на фоне обострения разногласий между Вашингтоном и Киевом, сообщает портал Axios.

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