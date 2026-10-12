ТАСС : Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, когда прояснят позицию Киева

Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, 5 сентября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА Новости Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили визит в Москву на фоне обострения разногласий между Вашингтоном и Киевом, сообщает портал Axios.