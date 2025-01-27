Правительство утвердило ужесточение призыва на военную службу

Правительство РФ поддержало законопроект, ужесточающий правила призыва на военную службу. Теперь, если гражданин не явился в военкомат во время призывного периода (например, весеннего), то его призовут в последующие такие периоды в течение года.
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