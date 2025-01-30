Не ожидала, что он такой вкусный. Торт «Мишутка»: за этот рецепт меня осыпали благодарностями

Торт Мишутка — это настоящее произведение искусства в мире кондитерских изделий, которое завораживает не только своим великолепным внешним видом, но и насыщенным вкусом, гармонично соединяющим легкость и нежность.
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