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Кулеба приехал в Индию, чтобы "оторвать ее от Москвы". И с порога нахамил

Кулеба приехал в Индию, чтобы "оторвать ее от Москвы". И с порога нахамил

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. REUTERS Вчера 48K прочитали Глава МИД Украины Дмитро Кулеба дни не спит и ночью глаз не смыкает, все старается организовать максимальное присутствие стран на так называемом "саммите мира", который Зеленский договорился провести с руководством Швейцарии в этой стране, чтобы легитимировать так называемую "формулу мира" авторства аж самого Зеленского.

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