Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. REUTERS Вчера 48K прочитали Глава МИД Украины Дмитро Кулеба дни не спит и ночью глаз не смыкает, все старается организовать максимальное присутствие стран на так называемом "саммите мира", который Зеленский договорился провести с руководством Швейцарии в этой стране, чтобы легитимировать так называемую "формулу мира" авторства аж самого Зеленского.