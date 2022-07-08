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Приёмы тайм-менеджмента для уборки

Приёмы тайм-менеджмента для уборки

Быстро или качественно? А что, если мы скажем, что больше не нужно выбирать что-то одно! Вот 7 правил по распределению времени на уборку от HG! Продумывайте уборку Распределение дел по дням - отличный вариант организовать своё время и не переутомиться.

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