Приёмы тайм-менеджмента для уборки

Быстро или качественно? А что, если мы скажем, что больше не нужно выбирать что-то одно! Вот 7 правил по распределению времени на уборку от HG! Продумывайте уборку Распределение дел по дням - отличный вариант организовать своё время и не переутомиться.
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