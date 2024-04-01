Что изменится для автомобилистов с 1 апреля

Российских автомобилистов с 1 апреля 2024 года ждут важные изменения – они касаются порядка сдачи экзаменов в ГИБДД и получения прав, уплаты транспортного налога и правил по оплате ввезенных в страну машин по альтернативным схемам, пишет Autonews.