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Что изменится для автомобилистов с 1 апреля

Что изменится для автомобилистов с 1 апреля

Российских автомобилистов с 1 апреля 2024 года ждут важные изменения – они касаются порядка сдачи экзаменов в ГИБДД и получения прав, уплаты транспортного налога и правил по оплате ввезенных в страну машин по альтернативным схемам, пишет Autonews.

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