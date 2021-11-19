Андрей Мозалев: «Люблю карбонару, блинчики – но ем очень редко. Ради побед можно и постараться сдерживаться»

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал о том, насколько сложно ему соблюдать диеты. – Жизнь спортсмена связана с ограничениями.

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