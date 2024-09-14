Циклон "Борис" обрушился на Румынию: 14 сентября погибли четыре человека

Девятнадцать населенных пунктов в Румынии из уездов Арджеш, Бакэу, Бузэу, Галац, Хунедоара, Нямц, Вылча и Вранча серьезно пострадали от проливных дождей последних нескольких дней, вызвавших наводнения и оползни.
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