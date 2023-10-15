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Кеньон Мартин о Хардене: «Он «Ментос» в «Кока-Колу» специально кидает. Если кто-то не поцеловал его в задницу, Джеймс перестанет играть»

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин объяснил, почему выступает против перехода разыгрывающего Джеймса Хардена в «Клипперс».

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