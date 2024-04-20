Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Демократура лжи

Демократура лжи

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Комментарии
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евгения стефанчук
И бабло, кстати, немаленькое((
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6 час.
ес
евгения стефанчук
А так - если б все было так весело и задорно, как пишет автор, война на Украине закончилась бы еще вчера…
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6 час.
Александр
Писаки поймите наконец то что война и сво это разные вещи если бы шла война то на месте украины уже давно бы было выжженное поле,а Нам оно надо? ведь это наши земли и люди-хотя и не все(люди),а выборы в штатах нам зачем? какого дурака не посади врагами и останутся.К себе присоединять-зачем кормить воров?
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56 мин.

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