Мини-футбол. Чемпионат России. 6-й тур. Самарское «Динамо» сыграет с «Тюменью», «Норильский никель» против «Ухты», другие матчи

Проходят матчи шестого тура чемпионата России по мини-футболу. «Норильский никель» сыграл вничью с «Ухтой», «Тюмень» уступила самарскому «Динамо».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх