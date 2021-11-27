Мини-футбол. Чемпионат России. 6-й тур. Самарское «Динамо» уступило «Тюмени», «Норильский никель» обыграл «Ухту» и другие результаты

Прошли матчи шестого тура чемпионата России по мини-футболу. Самарское «Динамо» уступило «Тюмени», «Норильский никель» обыграл «Ухту» в ответных матчах.

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