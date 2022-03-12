Дагерстоль приостановил контракт с «Химками». Другие легионеры пока не обращались в клуб

Один из легионеров «Химок» приостановил контракт с клубом. Шведский защитник Филип Дагерстоль письменно уведомил «Химки» о приостановке контракта, сообщил генеральный директор команды Владимир Габулов.

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