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Как летчик Самуил Клебанов спас свой самолет и двух раненых стрелков-радистов

Как летчик Самуил Клебанов спас свой самолет и двух раненых стрелков-радистов

Младшего лейтенанта Самуила Яковлевича Клебанова, летчика 212-го дальнебомбардировочного авиаполка АДД (авиация дальнего действия), неоднократно сбивали над вражеской территорией, но каждый раз ему удавалось дотянуть горящую машину до своих.

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