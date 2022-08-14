Как летчик Самуил Клебанов спас свой самолет и двух раненых стрелков-радистов

Младшего лейтенанта Самуила Яковлевича Клебанова, летчика 212-го дальнебомбардировочного авиаполка АДД (авиация дальнего действия), неоднократно сбивали над вражеской территорией, но каждый раз ему удавалось дотянуть горящую машину до своих.