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«Бостон» выиграл 8 матчей дома на старте сезона и повторил рекорд клуба. У «Калгари» – 7 поражений подряд

«Бостон» выиграл 8 матчей дома на старте сезона и повторил рекорд клуба. Сегодня «Брюинс» обыграли «Калгари» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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