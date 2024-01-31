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Закон, порядок, государство

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Названа точная дата: когда нужно убирать новогоднюю елку по фэн-шую

Названа точная дата: когда нужно убирать новогоднюю елку по фэн-шую

Китайское учение "фэн-шуй" гласит, что ёлку необходимо оставлять наряженной до прихода нового года по Восточному стилю (в 2023 году — 22 января) и продержать весь период его празднования (14 дней).

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