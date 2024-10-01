Пользователи Okko пожаловались на проблемы с трансляциями ЛЧ: невозможность запуска, лаги, низкое качество, отсутствие картинки. Больше всего вопросов было по матчу «Арсенал» – «ПСЖ»

Претензии начали появляться во время первых матчей 2-го тура во вторник вечером. Так, один из зрителей пожаловался на то, что не может посмотреть второй тайм игры «Штутгарта» со «Спартой»: «Мелодию крутят, и все».
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