Около 80 тонн разлагающейся сайры запретили ввозить из Китая в Приморье

18 марта Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области принято решение о запрете ввоза поднадзорной продукции — партии мороженой сайры общим весом 79,6 тонны.
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