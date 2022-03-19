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Около 80 тонн разлагающейся сайры запретили ввозить из Китая в Приморье

Около 80 тонн разлагающейся сайры запретили ввозить из Китая в Приморье

18 марта Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области принято решение о запрете ввоза поднадзорной продукции — партии мороженой сайры общим весом 79,6 тонны.

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