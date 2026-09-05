Ещё один очень современный пистолет-пулемёт

50-зарядный пистолет КР50 компании «KelTec» с коллиматорным прицелом и сдвоенным магазином общей емкостью 100 патронов«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое.
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