Статья "Ушаты ненависти". Запад отверг попытки Путина предотвратить мировую войну. Путин предпринял значительные дипломатические усилия, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перерос в мировую войну, пишет бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье для Institute for Political Economy.