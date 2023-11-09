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Ушаты ненависти: Запад отвергает усилия Путина предотвратить мировую войну

Ушаты ненависти: Запад отвергает усилия Путина предотвратить мировую войну

Статья "Ушаты ненависти". Запад отверг попытки Путина предотвратить мировую войну. Путин предпринял значительные дипломатические усилия, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перерос в мировую войну, пишет бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье для Institute for Political Economy.

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