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Регионы России

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Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для судоходства

Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для судоходства

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в воскресенье, 6 сентября, заявил о полном закрытии Ормузского пролива для судоходства.

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