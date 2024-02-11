Чемпион ОИ Кожевников назвал обычной борьбой фол на игроке СКА Толчинском

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью "Газете.Ru" заявил, что скандал в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и СКА, связанный с травмой форварда Сергея Толчинского, был вызван эмоциями.