Чемпион ОИ Кожевников назвал обычной борьбой фол на игроке СКА Толчинском

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью "Газете.Ru" заявил, что скандал в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и СКА, связанный с травмой форварда Сергея Толчинского, был вызван эмоциями.
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