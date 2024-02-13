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Посольство России: США намерены скрыть правду о грязных схемах в Африке

Посольство России: США намерены скрыть правду о грязных схемах в Африке

Власти Соединенных Штатов озвучивают голословные заявления в адрес России. Таким образом они пытаются укрыть информацию о собственных грязных схемах в Африке, заявили представители российского посольства в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

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