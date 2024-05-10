Спортсмены из Мангистау завоевали 5 золотых медалей на чемпионате Азии по ашихара каратэ

В Ташкенте на чемпионате Азии по ашихара каратэ мангистауские спортсмены завоевали 5 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых наград, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на Федерацию ашихара каратэ Мангистауской области.
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