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На Чуйском тракте задержали барнаульца с более чем 900 граммами наркотиков

На Чуйском тракте задержали барнаульца с более чем 900 граммами наркотиков

Мужчина приобретал запрещенные вещества в Новосибирской области Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков.

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