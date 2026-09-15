Сведения о кадастровой стоимости можно получить через Национальную систему пространственных данных

Управление Росреестра по Смоленской области информирует о возможности получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости посредством федеральной государственной геоинформационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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