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Смоленская Газета

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Сведения о кадастровой стоимости можно получить через Национальную систему пространственных данных

Сведения о кадастровой стоимости можно получить через Национальную систему пространственных данных

Управление Росреестра по Смоленской области информирует о возможности получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости посредством федеральной государственной геоинформационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

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