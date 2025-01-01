Религиовед Фоминых объяснила связь образа Ильи Муромца и святого Илии Печерского

Сразу после Нового года, 1 января, в России отмечают День богатыря Ильи Муромца. Какие существуют самые популярные былины и предания о персонаже русского фольклора и как Муромца представляют в современном искусстве, вспомнил 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии