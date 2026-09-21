Планета «дышит». Спутник выявил смещение центра масс Земли

Земля кажется нам неподвижной и неизменной. Мы привыкли воспринимать планету как гигантский шар, который вращается вокруг своей оси и движется по орбите вокруг Солнца.
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