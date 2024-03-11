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Член ОП РФ Малькевич: Я считаю, что Ситуационный центр ОП РФ по общественному наблюдению за выборами — это очень крутой опыт

Член ОП РФ Малькевич: Я считаю, что Ситуационный центр ОП РФ по общественному наблюдению за выборами — это очень крутой опыт

Все дни голосования в Ситуационном центре ОП РФ по общественному наблюдению за выборами Президента России будет работать Центр видеонаблюдения, а также будет организовано наблюдение за Дистанционным электронным голосованием.

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