Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Air
    В оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы и ракетчики на протяжении суточного периода не прекращали атаковать ...МО РФ: Три контра...
  • Air
    При слове Сталинград, вздрагивает любой фашист, любой агрессор, в любой точке планеты!!! Вернуть имя городу-герою на ...Мизулина поддержа...
  • Eduard
    Они нагло все мыслимые Хаконы нарущают под руководством деюильной Америки!Израильский спецн...

Журналистка Панченко: Владимир Зеленский отправил в штурм зенитчиков ПВО Patriot

Журналистка Панченко: Владимир Зеленский отправил в штурм зенитчиков ПВО Patriot

Украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети X заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил часть зенитчиков ПВО Patriot в штурмовые отряды, что может привести к недостатку противовоздушной обороны в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх