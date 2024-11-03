Украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети X заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил часть зенитчиков ПВО Patriot в штурмовые отряды, что может привести к недостатку противовоздушной обороны в стране.
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