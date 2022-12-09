Украшаем окна на Новый Год

Вы уже знаете, как будете украшать свой дом?) Подготовила для вас подборку по росписи окон. Желаю приятного просмотра 😊 Вариант росписи стёкол при помощи зубной щётки Фото взято с платформы Яндекс картинки Тут все просто! Берём старую зубную щётку и краски ( кто-то использует зубную пасту) Я использовала гуашь.
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