Украшаем окна на Новый Год

Вы уже знаете, как будете украшать свой дом?) Подготовила для вас подборку по росписи окон. Желаю приятного просмотра 😊 Вариант росписи стёкол при помощи зубной щётки Фото взято с платформы Яндекс картинки Тут все просто! Берём старую зубную щётку и краски ( кто-то использует зубную пасту) Я использовала гуашь.